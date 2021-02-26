Офис президента (ОП) не решается на полную разворачивать санкции против украинских олигархов из страха, что те объединятся и «сольют» власть. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет Telegram-канал «Женщина с косой»

Зеленский на заседании СНБО может «ударить» по Фирташу — СМИ © из личного архива Дмитрия Фирташа Дмитрия Фирташа — ранее источники, близкие к ОП, сообщали о возможном «ударе» по облгазам, входящим в Группу РГК, которая принадлежит олигарху.

«В кулуарах пошли слухи, что Фирташа никто трогать серьезно не будет, но могут чисто формально затронуть, и то это будет заранее оговорено с ним в Австрии. Офис Президента боится распечатать полностью кейс санкций против олигархов, ведь в таком случае все олигархи объединяться и "сольют" нынешнюю власть», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Отмечается, что заседание состоится в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.