В кулуарах, по данным канала, пошли слухи, что на предстоящем заседании СНБО не будут «серьезно трогать» украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа — ранее источники, близкие к ОП, сообщали о возможном «ударе» по облгазам, входящим в Группу РГК, которая принадлежит олигарху.
«В кулуарах пошли слухи, что Фирташа никто трогать серьезно не будет, но могут чисто формально затронуть, и то это будет заранее оговорено с ним в Австрии. Офис Президента боится распечатать полностью кейс санкций против олигархов, ведь в таком случае все олигархи объединяться и "сольют" нынешнюю власть», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Отмечается, что заседание состоится в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.