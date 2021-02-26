Акция силовиков у офиса партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - это попытка «принуждения к миру», рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в комментарии изданию Украина.ру

Зеленский перешел в наступление. В Украине начался антиконституционный переворот © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Илья Кива связал действия силовиков с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

«В данной ситуации для Зеленского главное — это первое — обескровить партию, лишить ее ресурсной базы, второе — выставить Медведчука в информационном поле универсальным злом, олицетворением зла. Не всю партию, а именно Медведчука, и, соответственно, дискредитировать партию», — считает политолог.

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Версия, по которой произведено задержание автобуса фирмы «Шторм», следующая. В этот же день несколькими часами ранее в Голосеевском районе украинской столицы проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись. И спустя несколько часов якобы для задержания транспортного средства, которое участвовало в этом инциденте, были произведены задержания у офиса ОПЗЖ.

В связи с этим на сайте партии было обнародовано заявление о провокации. Там уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом ОПЗЖ «является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде».