Вечером 25 февраля в Киеве правоохранители задержали автобус охранной фирмы «Шторм», которая обеспечивает безопасность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Депутат от ОПЗЖ Илья Кива связал действия силовиков с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».
«В данной ситуации для Зеленского главное — это первое — обескровить партию, лишить ее ресурсной базы, второе — выставить Медведчука в информационном поле универсальным злом, олицетворением зла. Не всю партию, а именно Медведчука, и, соответственно, дискредитировать партию», — считает политолог.
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Версия, по которой произведено задержание автобуса фирмы «Шторм», следующая. В этот же день несколькими часами ранее в Голосеевском районе украинской столицы проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись. И спустя несколько часов якобы для задержания транспортного средства, которое участвовало в этом инциденте, были произведены задержания у офиса ОПЗЖ.
В связи с этим на сайте партии было обнародовано заявление о провокации. Там уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом ОПЗЖ «является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде».