Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин намерен обжаловать решение суда, который постановил, что полицейские законно закрыли дело о причастности экс-вице-президента США Джо Байдена к увольнению Шокина с должности генпрокурора. Об этом сообщает РИА Новости

Украинская полиция в сентябре 2020 года закрыла указанное дело против Байдена. Защита Шокина обжаловала данное решение в суде, и 26 сентября стало известно, что суд поддержал решение полиции.

«Обязательно обжалуем это решение, как только получим полный текст решения», — приводит агентство слова Шокина.

Отставной генпрокурор также раскритиковал работу нынешнего главы надзорного ведомства. В частности, он сказал, что глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова выполняла «чьи-то указания».

«Не знаю чьи — украинские или заокеанские, но меня это не беспокоит, потому что она как генпрокурор, безусловно, не выполнила своих законных функций по процессуальному руководству», — подчеркнул Шокин.

Откровения Шокина: экс-генпрокурор Украины обвиняет бывшего вице-президента США Байдена в попытке его убить © скриншот с видео 24tv.ua

Причастность Байдена к увольнению Шокина подтверждают и так называемые пленки Деркача, на которых как раз запечатлен разговор Порошенко и Байдена об увольнении Шокина.

По словам Байдена, без увольнения Шокина Украина не получила бы $1 млрд, обещанных ранее.