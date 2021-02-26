Украинская полиция в сентябре 2020 года закрыла указанное дело против Байдена. Защита Шокина обжаловала данное решение в суде, и 26 сентября стало известно, что суд поддержал решение полиции.
«Обязательно обжалуем это решение, как только получим полный текст решения», — приводит агентство слова Шокина.
Отставной генпрокурор также раскритиковал работу нынешнего главы надзорного ведомства. В частности, он сказал, что глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова выполняла «чьи-то указания».
«Не знаю чьи — украинские или заокеанские, но меня это не беспокоит, потому что она как генпрокурор, безусловно, не выполнила своих законных функций по процессуальному руководству», — подчеркнул Шокин.
Он также обвинил МВД Украины в предвзятости. Ранее Шокин подал ходатайство в украинские правоохранительные органы с просьбой обратиться в США и добиться допроса Байдена по делу о его увольнении с поста генпрокурора.
Причастность Байдена к увольнению Шокина подтверждают и так называемые пленки Деркача, на которых как раз запечатлен разговор Порошенко и Байдена об увольнении Шокина.
По словам Байдена, без увольнения Шокина Украина не получила бы $1 млрд, обещанных ранее.