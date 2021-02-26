В субботу, 27 февраля, состоится новая акция в поддержку осужденного на семь лет украинского радикала Сергея Стерненко, одним из организаторов которой выступило СМИ «Центр свободного Гонконга» (Free Hong Kong Center). Об этом сообщается на их странице в Facebook 25 февраля

Стерненко как символ © Facebook, Іван Вербицький

«Free Hong Kong Center поддерживает акцию в поддержку справедливости по делу Стерненко и призывает Киев выйти под Офис президента… Сергей Стерненко никогда не был в Гонконге. Однако китайская пропаганда уже обвинила его в "организации подрыва коммунистического режима" и во всех остальных грехах», — говорится в сообщении.

Также среди организаторов акции указаны Автомайдан, Центр противодействия коррупции, фонд DEJURE и Facebook-страница Стерненко.

Во вторник, 23 февраля, суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.

Вечером того же дня под Офисом президента состоялась акция в поддержку радикала, сопровождавшаяся столкновениями с полицией, стрельбой и арестами.

С марта 2019 года Гонконг сотрясают протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились.

В декабре 2019 года на акциях в Гонконге были замечены украинские националисты. Так, один из ветеранов «антитеррористической операции» (АТО) на востоке Украины Сергей Филимонов выложил отчет о поездке на своей странице в Facebook, написав, что Гонконг «встретил как родных». На опубликованной фотографии также присутствовал Стерненко.

При этом сам праворадикал подтвердил, что он в Гонконге, но к соответствующему посту прикрепил видео, на котором было видно, что он находится в Киеве.