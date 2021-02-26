В ее распоряжение попал последний отчет американского правительства по санкциям, в котором госсекретарь Энтони Блинкен перечислил 18 компаний, которые вышли из проекта из-за санкционных угроз, и не стал говорить о новых ограничительных мерах.
Handelsblatt утверждает, что Блинкен готов как к внутренним спорам вокруг газопровода, так и к переговорам на высшем уровне с властями Германии.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ рассматривает четыре варианта действий по «Северному потоку – 2»:
- снабдить «Северный поток – 2» механизмом отключения,
- временно остановить строительство «Северного потока – 2» до решения вопроса с США,
- оказать инвестиционную помощь Украине, боящейся оказаться отрезанной от европейского энергетического рынка,
- продолжить строительство «Северного потока – 2» вопреки всем проблемам.