Новая администрация США готова к обсуждению вопроса «Северного потока – 2», сообщила 26 февраля немецкая газета Handelsblatt

В ее распоряжение попал последний отчет американского правительства по санкциям, в котором госсекретарь Энтони Блинкен перечислил 18 компаний, которые вышли из проекта из-за санкционных угроз, и не стал говорить о новых ограничительных мерах.

Handelsblatt утверждает, что Блинкен готов как к внутренним спорам вокруг газопровода, так и к переговорам на высшем уровне с властями Германии.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ рассматривает четыре варианта действий по «Северному потоку – 2»: