Разумков рассказал, что его командировка в Винницу была запланирована давно, а о заседании членам СНБО сообщили только вечером 25 февраля.
«Вряд ли я смогу принять в нем участие», — констатировал Разумков.
Он также отметил, что повестка заседания пока неизвестна, судя по всему, ее объявят непосредственно на встрече.
Разумков 2 февраля был единственным воздержавшимся, когда СНБО проголосовал за санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.
20 февраля спикер Рады проголосовал за санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, однако высказал особое мнение.
25 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о сборе заседания СНБО вечером 26 февраля, хотя знал, что Разумков не сможет участвовать.