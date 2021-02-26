Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в Виннице заявил, что не примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 26 февраля

Разумков рассказал, что его командировка в Винницу была запланирована давно, а о заседании членам СНБО сообщили только вечером 25 февраля.

«Вряд ли я смогу принять в нем участие», — констатировал Разумков.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

Разумков 2 февраля был единственным воздержавшимся, когда СНБО проголосовал за санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

20 февраля спикер Рады проголосовал за санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, однако высказал особое мнение.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о сборе заседания СНБО вечером 26 февраля, хотя знал, что Разумков не сможет участвовать.