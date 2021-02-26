Украинские власти полагают, что смогут достичь договоренностей с МВФ о предоставлении нового транша кредита уже к началу лета 2021 года, заявил в опубликованном 26 февраля интервью BBC советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов

«Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и особенно до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета», — сказал Милованов.

Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ? © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

Он также рассказал, что по ряду позиций у МВФ резко ужесточилась позиция, но не уточнил, по каким именно.