«Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и особенно до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета», — сказал Милованов.
При этом, по его словам, украинским властям осталось выполнить еще «достаточно много» обязательств перед фондом, в частности, есть проблемы с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Высшим советом правосудия.
Он также рассказал, что по ряду позиций у МВФ резко ужесточилась позиция, но не уточнил, по каким именно.