Россия в отношениях с Украиной действует соответственно своим интересам. Об этом в комментарии журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает 26 февраля РИА Новости

По словам пресс-секретаря, Киев фактически отказывается от контактов с РФ, при этом часто выбирая враждебный путь в совместных отношениях.

Он пояснил, что такая ситуация в двусторонних отношениях сложилась по вине украинских властей. Песков назвал репрессиями действия Киева против оппозиции © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь», — заявил Песков.

Песков отметил, что товарооборот между Россией и Украиной является мизерным с позиции взаимовыгодного потенциала их торгово-экономического сотрудничества.

Также Песков подчеркнул, что Россия в отношениях с Украиной делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Так он прокомментировал тот факт, что Россия не использует контрсанкции в ответ на введение Киевом жестких ограничительных мер.

Ранее президент Украины ввел в действие санкции Совбеза Украины по национальной безопасности против 19 юридических лиц, в том числе компании «Спортмастер», и восьми человек, включая сопредседателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.