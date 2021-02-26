На предстоящем заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины могут рассмотреть ситуацию с облгазами, входящими в Группу РГК Дмитрия Фирташа. Об этом 26 февраля сообщил Telegram-канал Klymenko Time

«На ряде Telegram-каналов, которые, по нашей оценке, близки к ОП, появилась информация о том, что на сегодняшнем заседании СНБО могут жахнуть по Фирташу. А точнее — по облгазам, которыми он владеет», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что в пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что заседание состоится в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.

В состав Группы РГК входят 18 облгазов: АО «Винницагаз», АО «Волыньгаз», АО «Житомиргаз», АО «Закарпатгаз», АО «Запорожгаз», АО «Киевоблгаз», АО «Днепрогаз», АО «Днепропетровскгаз», АО «Криворожгаз», АО «Николаевгаз», АО «Ривнегаз», АО «Сумыгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», АО «Харьковгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Хмельницкгаз», АО «Черновцыгаз» и АО «Черниговгаз».