Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не стал комментировать внесенный в парламент закон о «коллаборантах» и отказался дать прогноз относительно сроков его рассмотрения. Слова Разумкова прозвучали 26 февраля в ходе его рабочей поездки в Винницу

Ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду законопроект о наказании за так называемый коллаборационизм, к которому причисляют «отрицание вооруженной агрессии против Украины», сотрудничество с Россией или ДНР и ЛНР. За все это предлагается сажать в тюрьму вплоть до пожизненного срока.

«Сейчас прокомментировать мне трудно, для того чтобы быть объективным. У нас могут быть разные названия законопроектов, я видел очень хорошие. А потом, когда ты раскрываешь законопроект, — там плакать хочется. Для того чтобы компетентно говорить об этом законопроекте, его надо изучить», — сказал Разумков.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

При этом точный срок голосования за проект закона о «коллаборантах» Разумков назвать отказался.

Законопроект №5144 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)» внесли в Раду депутаты Федор Вениславский, Евгения Кравчук, Никита Потураев и ряд других — все от президентской фракции «Слуга народа».

В парламенте предыдущего созыва тоже был зарегистрирован законопроект о коллаборационизме. На его принятии настаивал министр внутренних дел Арсен Аваков, однако документ не нашел поддержки среди народных избранников.