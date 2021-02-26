Действия властей Украины против оппозиционных политиков вызывают обеспокоенность в Кремле. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА-Новости

Блицопрос: Кость Бондаренко о спецоперации возле офиса ОПЗЖ © РИА Новости, Нина Зотина

«Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине, такие опасения, конечно, есть. Мы видим достаточно грубые, жесткие, незаконные методы, которые принимаются в отношении ведущих политиков, политиков, которые имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. И, конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность», — сказал Песков.

По словам украинского политолога Костя Бондаренко, акция силовиков под офисом ОПЗЖ — это попытка «принуждения к миру». В данной ситуации для украинского лидера Владимира Зеленского главное — это первое — обескровить партию, лишить ее ресурсной базы, второе — выставить одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в информационном поле универсальным злом.