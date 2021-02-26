Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Украины предложений по продолжению переговоров об очередном транше. Об этом на брифинге 25 февраля сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передают «Украинские новости»

В декабре и январе миссия МВФ обсуждала с Киевом улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

«Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политиков, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной», — сказал Райс.

Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ? © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

В июне 2020 года совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. В том же месяце Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.