В поисках компромисса с Белым домом правительство Германии рассматривает четыре варианта действий, в том числе и временную заморозку строительства газопровода, необходимую для того, чтобы выиграть время для переговоров с США.
Согласно другому варианту действий подача газа может быть остановлена, если Россия прекратит транспортировку газа через Украину. Таким образом, «Северный поток-2» перестанет быть «оружием против Украины», пишет издание. Взамен США откажутся от санкционного давления, если «опасность» для Украины будет снижена.
Согласно третьему варианту Европа окажет инвестиционную помощь Украине, чтобы смягчить позицию американской администрации. И четвертый сценарий предполагает продолжение строительства, невзирая на позицию Вашингтона.
Ранее президент Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США и Европы.