В Вашингтоне и Берлине думают над тем, как положить конец «изнурительным спорам» вокруг строительства магистрального газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает германское издание Handelsblatt, которое 26 февраля цитирует РИА Новости

«Северный поток – 2»: американские санкции «лают», «Фортуна» идёт вперёд

Согласно другому варианту действий подача газа может быть остановлена, если Россия прекратит транспортировку газа через Украину. Таким образом, «Северный поток-2» перестанет быть «оружием против Украины», пишет издание. Взамен США откажутся от санкционного давления, если «опасность» для Украины будет снижена.

Согласно третьему варианту Европа окажет инвестиционную помощь Украине, чтобы смягчить позицию американской администрации. И четвертый сценарий предполагает продолжение строительства, невзирая на позицию Вашингтона.

Ранее президент Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США и Европы.