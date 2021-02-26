Премьер-министр Денис Шмыгаль не намерен отправлять в отставку председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и распускать наблюдательный совет компании, сообщил «Укррудпром» 26 февраля со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

Как уточняется, Шмыгаль получил письмо и.о. министра энергетики Юрия Витренко с предложением уволить главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и сменить членов наблюдательного совета компании, но оставит его без последствий.

«Письмо такое есть. Будет дан формальный ответ», — сказал источник журналистам.

Между тем Витренко объяснял свои предложения по «Нафтогазу» выполнением поручения Шмыгаля по анализу невыполнения госкомпанией плана по увеличению добычи газа, а также по результатам аудита Госаудитслужбы, выявившей масштабные нарушения в «Нафтогазе».