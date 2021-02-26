ООО «Телекомпания 112-ТВ» подала иск в Кассационный административный суд Верховного суда чтобы обжаловать решение президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила пресс-служба Верховного суда

«25 февраля 2021 г. в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ", которым обжалуется указ президента Украины от 2 февраля 2021 г. № 43/2021" О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 4 приложения №2, согласно которому применены санкции к истцу», — сказано в сообщении.

В Верховном суде отметили, что ранее к ним уже поступали исковые заявления по обжалованию этого же указа президента: одно из них постановлением от 9 февраля по делу № 9901/22/21 оставлено без движения, истцу установлен срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков. Также постановлением от 9 февраля по делу № 9901/23/21 суд отказал в открытии производства по еще одному иску.

«11 февраля КАС ВС вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина (дело назначено к рассмотрению на 15 марта 2021 г.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением от 16 февраля по делу № 9901/34/21 исковое заявление ООО «Новости 24 часа» оставлено без движения, истцу установлен срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, 24 февраля в суд поступил иск от Тараса Козака.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами.

Козак — ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сам Медведчук заявил, что «окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов».