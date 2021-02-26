Задержанные возле офиса партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) получили отпор от группы активистов. Впоследствии сторонники ОПЗЖ были задержаны, сообщил украинский портал «Вести» 26 февраля со ссылкой на источник в полиции

История началась днем 25 февраля возле строительной площадки жилого комплекса «Севен Хилс Ист Юроп», где представители неонацистской группировки «Традиция и порядок» попыталась пробиться на территорию объекта.

Отметим, это типичная схема рейдерского захвата, часто использующаяся на Украине. Группа радикалов захватывает тот или иной объект, а потом происходит переоформление документов и смена собственника.

Разведка боем. Украинский спецназ устроил провокацию у офиса ОПЗЖ © скриншот видео tvzvezda.ru

Полиция, которая не пыталась остановить неонацистов, захватывавших стройку, погналась за автобусом. Он был задержан на трассе Н01 возле села Таценки Обуховского района.

При этом полицейскими почему-то был остановлен еще один автобус, у офиса партии ОПЗЖ на улице Шота Руставели.

Всего были задержаны 24 человека, которых доставили в Голосеевское управление полиции. Задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу стрельбы, после опроса их отпустили.

У них изъяли травматическое оружие и патроны к нему, палки, шлемы, газовые баллончики и противогазы, охотничий карабин и пять помповых ружей.

О связи кого-либо из задержанных с ОПЗЖ не сообщается.