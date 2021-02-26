История началась днем 25 февраля возле строительной площадки жилого комплекса «Севен Хилс Ист Юроп», где представители неонацистской группировки «Традиция и порядок» попыталась пробиться на территорию объекта.
Отметим, это типичная схема рейдерского захвата, часто использующаяся на Украине. Группа радикалов захватывает тот или иной объект, а потом происходит переоформление документов и смена собственника.
Однако вскоре подъехал микроавтобус Mercedes-Benz, вышедшие из которого сделали несколько выстрелов в воздух и покинули место происшествия.
Полиция, которая не пыталась остановить неонацистов, захватывавших стройку, погналась за автобусом. Он был задержан на трассе Н01 возле села Таценки Обуховского района.
При этом полицейскими почему-то был остановлен еще один автобус, у офиса партии ОПЗЖ на улице Шота Руставели.
Всего были задержаны 24 человека, которых доставили в Голосеевское управление полиции. Задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу стрельбы, после опроса их отпустили.
У них изъяли травматическое оружие и патроны к нему, палки, шлемы, газовые баллончики и противогазы, охотничий карабин и пять помповых ружей.
О связи кого-либо из задержанных с ОПЗЖ не сообщается.