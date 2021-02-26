Суд на Украине отказал экс-генпрокурору страны Виктору Шокину в удовлетворении жалобы на дознавателя полиции, который закрыл уголовное производство, где фигурировал нынешний президент США Джозеф Байден. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook

Дело было закрыто в сентябре 2020 года. Два уголовных дела против Байдена и Порошенко открыли на Украине — адвокат © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Шокин просил Национальную полицию отправить в США международное поручение о допросе бывшего вице-президента США Байдена по делу о вмешательстве в деятельность Шокина как генпрокурора.

По его словам, также следует допросить бывшего государственного секретаря США Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. Такое же ходатайство, по его словам, он подал в правоохранительные органы Греции, которые его допросили в рамках расследования дела о его отравлении.