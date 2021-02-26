Социально-экономическая ситуация на Украине такая сложная, что из нее выхода уже нет, притом что возможности взаимодействия с Москвой сильно ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«Хитрый план» Зеленского © пресс-служба президента Украины

«В костер личного политического благополучия Зеленский кинет все, что может сгореть. Да, это его согреет, но страну поломает. Ничего хорошего юго-востоку и ОПЗЖ это не несет. Если Зеленский ее сейчас не заткнет, то в итоге он получит очень серьезную политическую силу. Поэтому здесь сценарий прописан. Сомневаюсь, что какой-нибудь европейский партнер или американский коллега сможет это ограничить, даже если захочет», — считает политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

СНБО Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

До этого, 2 февраля, были введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, их владельца, нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.