За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 7 «неблагоприятных событий», связанных с вакцинацией препаратом CoviShield. Об этом во время брифинга 26 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

По его словам, за прошедшие сутки вакцину получили 1179 человек, «неблагоприятные события» были выявлены в 7 случаях.

«По состоянию на 25 февраля поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные», — отметил Ляшко.

Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии

В понедельник, 22 февраля, Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования. В среду, 24 февраля, в стране стартовала вакцинация.

В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.