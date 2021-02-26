По его словам, за прошедшие сутки вакцину получили 1179 человек, «неблагоприятные события» были выявлены в 7 случаях.
«По состоянию на 25 февраля поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные», — отметил Ляшко.
Одно сообщение поступило из Черниговской области, сказал он, остальные — из Черкасской. При этом Ляшко не уточнил, о каких именно побочных эффектах идет речь.
В понедельник, 22 февраля, Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования. В среду, 24 февраля, в стране стартовала вакцинация.
В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.