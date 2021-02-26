Более 8 тыс. украинцев заразились коронавирусной инфекцией за последние сутки. Данные опубликовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook 26 февраля

«8 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 февраля 2021 года. В частности, заболели 475 детей и 312 медработников», — написал Степанов.

При этом днем ранее было выявлено 8147 новых случаев заболевания, а ранее их число было значительно ниже. Ученые рассказали, как определить коронавирус по глазам © Alicia Finess / flickr

За минувшие сутки были госпитализированы 2762 человека. Выздоровели 4244 человека, скончались 146.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Всего за время пандемии на Украине COVID-19 заразились 1 333 844 человека. Выздоровели 1 163 555 пациентов, скончались 25 742.

24 февраля на Украине стартовала вакцинация от коронавируса. По состоянию на 25 февраля от коронавируса привились 1179 украинцев.