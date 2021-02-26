Депутат Верховной Рады Гео Лерос заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), объяснить происходящее он потребовал от президента Владимира Зеленского. Соответствующий пост Лерос опубликовал на своей странице в Facebook 25 февраля

По словам Лероса, один из сотрудников СБУ, который за ним следил, был задержан полицейскими. Факт слежки депутат был намерен зафиксировать в присутствии своего адвоката.

В качестве подтверждения Лерос опубликовал фото и видео с задержанным, скан его удостоверения, а также фото с его устройств, подтверждающие, что мужчина следил за депутатом.

Зеленский перешел в наступление. В Украине начался антиконституционный переворот © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Владимир Зеленский, может, расскажешь, почему за мной следит бригада эсбэушников, ты для этого президентом стал, чтобы превратить Украину в 95-й квартал за железным занавесом?» — написал депутат.

Ранее Лероc обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны, а также отметил, что глава государства назначил «кварталовца» Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ) и тот «взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса».