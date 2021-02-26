Украине необходимо стать членом НАТО и Евросоюза, чтобы избавиться от влияния РФ. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Deutsche Welle 25 февраля

По словам Кравчука, еще при президенте России Борисе Ельцине «в основном документе одним из первых пунктов отмечалось, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России», и этот тезис никто не отменял. Украина: извилистый путь в НАТО © nato.int

«Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине», — заявил представитель Украины.

При этом, по мнению Кравчука, при новом президенте США Джо Байдене политика Соединенных Штатов в отношении Украины изменилась.

«Я не слышал от [Дональда] Трампа никогда того, что за месяц сказал президент Байден о Крыме, о Донбассе, о помощи Украине — и летальное оружие, и помощь всеми средствами и возможностями, чтобы Украина могла защищать свою землю, а Россия ушла с украинской земли», — сказал он.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США приветствуют желание Украины вступить в Североатлантический альянс, однако стране необходимо проводить реформы, продолжать борьбу с коррупцией и усиливать демократические институты.



В июне 2020 года Североатлантический совет объявил Украину членом программы расширенных возможностей.

В 2017 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сейчас она находится на первом этапе вступления в ЕС.