По словам Кравчука, еще при президенте России Борисе Ельцине «в основном документе одним из первых пунктов отмечалось, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России», и этот тезис никто не отменял.
«Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине», — заявил представитель Украины.
При этом, по мнению Кравчука, при новом президенте США Джо Байдене политика Соединенных Штатов в отношении Украины изменилась.
«Я не слышал от [Дональда] Трампа никогда того, что за месяц сказал президент Байден о Крыме, о Донбассе, о помощи Украине — и летальное оружие, и помощь всеми средствами и возможностями, чтобы Украина могла защищать свою землю, а Россия ушла с украинской земли», — сказал он.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США приветствуют желание Украины вступить в Североатлантический альянс, однако стране необходимо проводить реформы, продолжать борьбу с коррупцией и усиливать демократические институты.
В июне 2020 года Североатлантический совет объявил Украину членом программы расширенных возможностей.
В 2017 году Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Сейчас она находится на первом этапе вступления в ЕС.