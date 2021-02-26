Певица украинского происхождения, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, которую нередко критикуют в соцсетях, ответила недоброжелателям, предположив, что причиной их ненависти к ней стала несложившаяся личная жизнь. Пост артистки можно увидеть в Instagram от 26 февраля

Даже спустя почти шесть лет брака с композитором Константином Меладзе Брежневу продолжают называть разлучницей. Многие поклонники считают, что именно роман с ней разрушил предыдущий брак продюсера, а певице от него нужны только популярность и деньги.

«Жила-была девушка, золотистые косы, жила-была со стариком и пела лохам про любовь», — написал один из пользователей сети, частично процитировав хит Брежневой.

Обычно исполнительница не реагирует на обвинения и хейт, но в этот раз не сдержалась и в ответ на реплику оставила саркастический комментарий.

«Юрочка, вам не дают?! Или в чем дело?» — написала знаменитость.

Другой подписчик артистки высказал мнение, что у нее нет ни голоса, ни слуха, а сама она только «картинка», на которую приятно смотреть, и не более. Это высказывание Брежнева тоже удостоила комментарием.

«Какое-то весенние обострение? Почему-то гадости сегодня пишут только зрелые женщины или одинокие мужчины», — отреагировала певица.

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С продюсером и композитором Константином Меладзе Брежнева состоит в браке с 2015 года, супруг старшее ее на 18 лет. От первого брака у него осталось трое детей, один из которых страдает аутизмом. Все они проживают со своей матерью в Киеве, а Меладзе переехал в Москву.