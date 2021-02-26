Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 февраля, срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».
«Наш источник в ОП сообщил, что решение провести так срочно СНБО появилось только вчера вечером, когда СБУ предоставило новые данные о подготовке провокаторов-радикалов на субботнюю акцию протестов», — говорится в сообщении.
По словам источника, инициаторами провокаций с кровопролитием станут охранные фирмы олигархов и групп влияния.
Ранее Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией. Следующая акция запланирована на 27 февраля.
*Деятельность организации запрещена в РФ