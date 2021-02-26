Украинские олигархи и группы влияния готовят свои охранные фирмы для участия в протесте на Банковой, чтобы устроить массовые беспорядки с кровопролитием. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента 26 февраля сообщил Telegram-канал «Резидент»

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 февраля, срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны «в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».

«Наш источник в ОП сообщил, что решение провести так срочно СНБО появилось только вчера вечером, когда СБУ предоставило новые данные о подготовке провокаторов-радикалов на субботнюю акцию протестов», — говорится в сообщении.

Кейс Стерненко и новая революция: источник назвали темы предстоящего заседания СНБО © president.gov.ua

Ранее Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией. Следующая акция запланирована на 27 февраля.

*Деятельность организации запрещена в РФ