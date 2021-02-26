Президент Украины Владимир Зеленский презентовал «непревзойденный» проект, посвященный 150-летию украинской поэтессы и борца за украинские язык и культуру Леси Украинки. Соответствующий пост глава государства разместил в Instagram 25 февраля

«"Леся Украинка: 150 имен" — непревзойденный проект в Украинском доме, что делает гениальную личность еще ближе и еще роднее. Рекомендую посетить всем киевлянам и гостям города», — посоветовал своим подписчикам Зеленский.

Зеленский хочет реформировать судебную систему Украины © СС0, Pixabay

«Экономикой займись, культуролог», «Куда там, отведай Вова лучше наши дороги, квитанции за жкх», «По-моему, есть проблемы по важнее в нашей стране», «Верните Януковича», «Балабол», «В стране п**дец, а ему Леся Украинка, в гробу перевернулась уже 100 раз она там», «Хриплое разочарование», «Хорошо Леся Украинка не видит современную Украину», — написали пользователи в комментариях.

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Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Косач-Квитка) — знаковая для Украины фигура. Она родилась 25 февраля на территории нынешней Житомирской области, тогда это была Волынская губерния Российской империи. Скончалась писательница в возрасте 42 лет от туберкулеза.

Дату рождения поэтессы на Украине отмечают на государственном уровне, в стране ее считают выдающимся классиком, прежде всего за борьбу за развитие украинской культуры и украинского языка.