Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая взяла в свои руки культурную сферу страны, в четверг, 25 февраля, презентовала мероприятия, которые запланированы в честь 150-летия поэтессы Леси Украинки, но отклика в сердцах людей не нашла. Свои мнения на этот счет жители государства продолжают высказывать на странице первой леди в Instagram

«Без надежды надеюсь». 150 лет со дня рождения Леси Украинки © 24smi.org

«Министерство культуры и информационной политики подготовило ряд событий. К работе над мероприятиями юбилейного года привлечены около 20 музейных учреждений и фондов, эксперты, литературоведы, художники, кураторы, театро- и киноведы», — написала на своей странице Зеленская.

Она уточнила, что ко дню рождения поэтессы запланирована опера, дискуссии, презентация 14-томного издания произведений Леси Украинки и выставка, которая будет действовать две недели.

«Аж как то по*ер уже! Нас не кормят ваши выставки и стихи. В чем польза этой выставки на данный момент?», «Интересно, сколько же денег вы туда втюхали», «А может, лучше было пенсионерам помочь за эти деньги…», «Зеля Украинка», «Сейчас не до поэзии», «Верните мир в Донбасс, а потом пишите о всяких Лесях Украинках», «Людям жрать нечего, негде работать, война, пенсионеры по мусоркам лазят, им не до Леси Украинки», — ответили первой леди избиратели ее мужа.

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Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Косач-Квитка) — знаковая для Украины фигура. Она родилась 25 февраля на территории нынешней Житомирской области, тогда это была Волынская губерния Российской империи. Скончалась писательница в возрасте 42 лет от туберкулеза.

Дату рождения поэтессы на Украине отмечают на государственном уровне, в стране ее считают выдающимся классиком, прежде всего борцом за развитие украинской культуры и украинского языка.