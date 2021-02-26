Националист, экс-глава одесской ячейки «Правого сектора»* Сергей Стерненко не числился агентом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов 25 февраля в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1»

Участники ток-шоу высказали версию, что Стерненко ранее работал на СБУ, а после смены руководства ведомства при Владимире Зеленском его перестали прикрывать. Стерненко как символ © Facebook, Іван Вербицький

«По поводу господина Стерненко, который, как предполагали, фигурировал в этом деле как агент Службы безопасности. Была ли Служба безопасности вообще в этом деле, и возможно ли, что с этим связано такое длинное расследование этого уголовного дела? <…> Господин Стерненко на моей каденции никогда не был агентом Службы безопасности Украины. И его нет в учетных данных Службы безопасности Украины как агента», — сказал Баканов.

Ранее в Приморском суде Одессы Стерненко объявили приговор по делу о похищении и пытках — лишение свободы на 7 лет с конфискацией половины имущества. После оглашения приговора Стерненко заявил, что Зеленский якобы ранее предлагал ему государственную должность.

*Деятельность организации запрещена в РФ