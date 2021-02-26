В Донбассе начали вакцинировать украинских военных от COVID-19. Об этом 25 февраля сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС)

Первая партия вакцины Covishield, которая была разработана Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca и выпущена по лицензии в Индии, прибыла в 66-й военный госпиталь. Всего в зону ООС поступило 7,2 тыс. доз препарата.

В тот же день врачи начали вакцинацию личного состава, а также отдельной автосанитарной роты.

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«Вакцина AstraZeneca — это векторная вакцина совместного производства Великобритании и Швеции, прошла все три этапа клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения к экстренному использованию. Согласно статистическим данным ее эффективность составляет около 70%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация полностью добровольная.

В понедельник, 22 февраля, Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования.

В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.