Первая партия вакцины Covishield, которая была разработана Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca и выпущена по лицензии в Индии, прибыла в 66-й военный госпиталь. Всего в зону ООС поступило 7,2 тыс. доз препарата.
В тот же день врачи начали вакцинацию личного состава, а также отдельной автосанитарной роты.
В пятницу, 26 февраля, бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медсестры начнут выезжать, чтобы провести вакцинацию непосредственно в зоне ответственности.
«Вакцина AstraZeneca — это векторная вакцина совместного производства Великобритании и Швеции, прошла все три этапа клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения к экстренному использованию. Согласно статистическим данным ее эффективность составляет около 70%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцинация полностью добровольная.
В понедельник, 22 февраля, Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования.
В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.