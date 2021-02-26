За беспорядками на Банковой улице в Киеве под стенами Офиса президента Украины стоит лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире ток-шоу «Право на владу» 25 февраля

Зеленский перешел в наступление. В Украине начался антиконституционный переворот © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией.

По словам Геращенко, именно Порошенко заинтересован в том, чтобы в стране началась смута, а бывший президент Украины получил возможность «раздувать ненависть, как делал уже много раз».

«То, что произошло под Офисом президента, это была вакханалия, насилие, направленные лишь на одно — тот, кто задумывал эту акцию, он мечтал о том, что полицейские будут бить в ответ митингующих. Чтобы снова вылезти, как 1 декабря 2013 года, на бульдозер и начать новую президентскую кампанию», — утверждает Геращенко.

Геращенко напомнил, что полицейским специально не выдали ни дубинок, ни слезоточивого газа, так как те, кто направлял эту акцию, дорого бы заплатили за то, чтобы правоохранители избили хотя бы одного участника акции.

В схватках с праворадикалами, которые применяли баллончики со слезоточивым газом, пострадали 27 стражей порядка. В полицию доставили 24 наиболее активных участников акции, которых после дачи объяснений отпустили.

*Деятельность организации запрещена в РФ