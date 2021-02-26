Процедура одобрения вакцин занимает несколько месяцев, несмотря на то что сроки были сокращены из-за пандемии коронавируса. Об этом представители Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) сообщили в комментарии РИА Новости 25 февраля

На последней видеоконференции глав государств и правительств ЕС европейские лидеры договорились, что необходимо «срочно ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин». Литва отказалась закупать «Спутник V» ради Украины © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк

Было принято решение ускорить процедуру оценки лекарственных препаратов — с 210 до 150 рабочих дней. Отмечается, что этот период может быть сокращен, если разработчик будет сообщать информацию на всех этапах разработки препарата.

При этом в ЕМА не подтвердили, что началась экспертиза российской вакцины или что разработчик подал заявку на ее регистрацию. В случае поддержки заявки ЕМА рекомендует ее Еврокомиссии, которая и принимает окончательное решение.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что 19 января была подана заявка на научную консультацию по «Спутнику V», а 29 января — на его регистрацию. Это положило начало процессу подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review).