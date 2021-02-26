Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал поставки на Украину 10 млн доз вакцины Novavax. Об этом он сказал 25 февраля в эфире программы «Право на власть»

«10 млн доз вакцины нас еще ожидает, разработанной компанией Novavax», — сообщил Степанов.

При этом он не уточнил сроки ее поставки на Украину. Украина подписала контракты на поставку шести вакцин — Шмыгаль © kmu.gov.ua

По его словам, компания, которая производит Novavax, Serum Institute of India, является крупнейшим производителем вакцин в мире. Предприятие выпускает 25 видов вакцин, одобренных ВОЗ, и поставляет их в 170 стран мира.

Кроме того, министр напомнил, что в рамках инициативы COVAX Украина должна получить вакцину Pfizer. По словам Степанова, в Минздраве ожидают заключения договора о поставках вакцин с компанией Pfizer.

Министр отметил, что по состоянию на 25 февраля 2021 года от коронавируса привились 1179 украинцев, и заверил, что каждый день эта цифра будет увеличиваться в разы.

С первой партией поставок вакцины от COVID-19 на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.