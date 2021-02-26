На выработку стандартов в отношении сертификатов вакцинации потребуется не менее трех месяцев. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам видеосаммита глав стран ЕС

«Еще остается некоторое количество открытых вопросов. Один из них: для чего такие сертификаты будут использоваться. <…> Решение о том, как потенциально можно применять такой сертификат о вакцинации, должно решаться на уровне каждой страны, но на уровне ЕС, мне кажется, мы могли бы использовать их, чтобы гарантировать функционирование единого рынка», — сообщила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что странам — членам ЕС необходимо реализовать договоренности в своих системах здравоохранения и в пограничном контроле, а Еврокомиссия поможет координировать их решения и выработать единые стандарты документов, подтверждающих прививку. Старт вакцинации: на Украине первый человек привился препаратом Covishield © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

По ее словам, на выработку стандартов уйдет не меньше трех месяцев, и государства должны действовать оперативно при желании получить такие сертификаты к лету.

Ранее лидеры стран Евросоюза договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подтверждение сделанной прививки позволит въезжать в Евросоюз из третьих стран.