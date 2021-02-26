Он отметил, что первые встречи в «нормандском формате» проходили в Женеве, а потом все перенесли в Минск, «потому что так захотел [президент РФ Владимир] Путин».
«Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Нужно выбрать место для переговоров», — заявил Кравчук.
Кравчук пояснил, что новой переговорной площадкой, по его мнению, может стать Париж.
Он добавил, что хочет, чтобы к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе присоединились США.
Также глава украинской делегации заявил, что нужно изменить основные концептуальные позиции «минского» и «нормандского» формата, в частности пункт о проведении выборов до определения границы.