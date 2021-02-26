Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук предложил выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle 25 февраля

Он отметил, что первые встречи в «нормандском формате» проходили в Женеве, а потом все перенесли в Минск, «потому что так захотел [президент РФ Владимир] Путин».

«Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Нужно выбрать место для переговоров», — заявил Кравчук.

Кравчук пояснил, что новой переговорной площадкой, по его мнению, может стать Париж. «Мы не можем делать вид, что придерживаемся режима тишины» — Кравчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он добавил, что хочет, чтобы к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе присоединились США.

Также глава украинской делегации заявил, что нужно изменить основные концептуальные позиции «минского» и «нормандского» формата, в частности пункт о проведении выборов до определения границы.