Президент Украины Владимир Зеленский созывает в пятницу заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщили на сайте президента 25 февраля

Отмечается, что заседание состоится в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.

«Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова. Вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально», — говорится в сообщении.

Ранее, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

До этого, 2 февраля, были введены санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, их владельца, нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.