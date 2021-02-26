На Украине обозначились два вида оппозиции: «правильная» и «неправильная», с точки зрения властей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Сергея Стерненко.

«Есть оппозиция правильная и есть неправильная. Вот с неправильной оппозицией можно делать все что угодно. Вплоть до запрета на вещание, ограничения политической организации, поэтому в ближайшее время мы увидим, как ОПЗЖ попытаются вынести во внесудебном порядке, как и других оппозиционеров», — сказал Дмитрий Абзалов.

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Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами.

Козак — ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сам Медведчук заявил, что «окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов».

*Деятельность организации запрещена в РФ