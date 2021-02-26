Политолог напомнил, что сейчас происходят массовые акции радикалов по делу бывшего главы регионального отделения «Правого сектора»* по Одесской области Сергея Стерненко.
«Есть оппозиция правильная и есть неправильная. Вот с неправильной оппозицией можно делать все что угодно. Вплоть до запрета на вещание, ограничения политической организации, поэтому в ближайшее время мы увидим, как ОПЗЖ попытаются вынести во внесудебном порядке, как и других оппозиционеров», — сказал Дмитрий Абзалов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами.
Козак — ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сам Медведчук заявил, что «окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов».
*Деятельность организации запрещена в РФ