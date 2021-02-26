Европейцы будут пытаться соблюдать максимальный нейтралитет как в российско-американском, так и в американо-китайском противостоянии. Об этом глава Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Неожиданный ход: зачем Байден назначает директором ЦРУ бывшего посла в России и противника членства Украины в НАТО © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.

По словам Бортника, общественное мнение в Европе сводится к желанию соблюсти нейтралитет, но, если конфликт будет идти через призму НАТО, европейцы будут молча соглашаться использовать эту структуру в конфликте.

«Отношения между Россией, Евросоюзом и НАТО как организациями ухудшаются и будут ухудшаться, а отношения России с отдельными странами ЕС и НАТО будут сохраняться на позитивном уровне еще какое-то время», — считает политолог.

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