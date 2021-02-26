Ранее на Мюнхенской конференции президент США Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.
По словам Бортника, общественное мнение в Европе сводится к желанию соблюсти нейтралитет, но, если конфликт будет идти через призму НАТО, европейцы будут молча соглашаться использовать эту структуру в конфликте.
«Отношения между Россией, Евросоюзом и НАТО как организациями ухудшаются и будут ухудшаться, а отношения России с отдельными странами ЕС и НАТО будут сохраняться на позитивном уровне еще какое-то время», — считает политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.