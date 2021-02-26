Идея ввести санкции против оппозиционных политиков и телеканалов проистекает из психотипа украинского президента, и западные партнеры это поддерживают. Об этом глава Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Санкции в отношении Марченко и Медведчука незаконны — юрист © vesti.ua Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, их владельца нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, а также председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По мнению Бортника, корень этой проблемы заключается в политической конкуренции внутри Украины — падении рейтинга власти и росте рейтинга оппозиции.

«Просто Вашингтон и некоторые другие столицы Европы поддерживают любые действия против российского влияния в Украине. Но тут был еще и дипломатический ход. Медведчук был каналом коммуникации между Банковой и Кремлем, и сегодня этот канал коммуникации прерывается таким образом. То есть это попытка выстроить новую коммуникацию, возможно, вне рамок "Минска", вне рамок переговорщиков, вынудив Россию пойти на определенные уступки», — отметил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.