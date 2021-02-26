Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, их владельца нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, а также председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.
По мнению Бортника, корень этой проблемы заключается в политической конкуренции внутри Украины — падении рейтинга власти и росте рейтинга оппозиции.
«Просто Вашингтон и некоторые другие столицы Европы поддерживают любые действия против российского влияния в Украине. Но тут был еще и дипломатический ход. Медведчук был каналом коммуникации между Банковой и Кремлем, и сегодня этот канал коммуникации прерывается таким образом. То есть это попытка выстроить новую коммуникацию, возможно, вне рамок "Минска", вне рамок переговорщиков, вынудив Россию пойти на определенные уступки», — отметил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.