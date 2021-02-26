По его словам, этот риск был создан в 2019 году после выхода из проекта швейцарской компании Allseas, которая занималась прокладкой трубопровода.
«Главный риск остается следующим: может ли "Газпром" в одиночку достроить эту трубу? В этом вопросе ничего не поменялось», — подчеркнул эксперт.
Он уверен, что ответ на этот вопрос мы узнаем до конца 2021 года.
Интервью Симонова можно прочитать на сайте Украина.ру.
12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.