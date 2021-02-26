Проблемы со страхованием и сертификацией газопровода «Северный поток — 2», возникшие после санкций США, решены, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью Украина.ру 24 февраля

Ранее в немецкой прессе появилось сообщение о том, что 18 компаний вышло из проекта трубопровода, а Wintershall Dea прекратила финансирование «Северного потока — 2».

Симонов ответил утвердительно на вопрос о том, действительно ли решен вопрос с сертификацией и страхованием газопровода «Северный поток — 2».

«Главный риск был именно со стороны страховщиков и сертификационных компаний, и определенные решения этого вопроса уже есть», — подчеркнул Симонов.

В частности, по его данным, страхованием могут заняться российские компании, и одна из них — «Константа» — специально создавалась для того, чтобы попасть под санкции.

Политическое значение «Северного потока — 2» Интервью Симонова можно прочитать на сайте Украина.ру.

12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.