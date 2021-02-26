Несмотря на штампы украинских СМИ относительно тяжелой жизни российского Крыма, некоторые украинские пропагандисты все же извлекли некоторые уроки. Об этом рассказал главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України" Владимиром Зеленским канал «Дом» действует топорно, зато проекты, курируемые американцами, более изящно бьют по болевым точкам, используя конфликты с застройкой, коррупционные скандалы, расслоение на бедных и богатых.

«Видна недружественная активность в социальных сетях, где заранее украинцами были запущены "паблики", замаскированные под городские, и там при помощи вбросов ботами провоцируется недовольство. Недооценивать угрозу деструктивного влияния было бы ошибкой, особенно в предвыборный год, а также учитывая специфику ситуации Крыма», — считает Степанов.

Журналист при этом добавил, что часть крымских экспертов, критикующих деятельность местных чиновников, уже объявили об отказе давать интервью структурам «Радио Свобода» и прочих антироссийских СМИ, которые используют их высказывания в подрывной деятельности.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.