Эксперт отметил, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским канал «Дом» действует топорно, зато проекты, курируемые американцами, более изящно бьют по болевым точкам, используя конфликты с застройкой, коррупционные скандалы, расслоение на бедных и богатых.
«Видна недружественная активность в социальных сетях, где заранее украинцами были запущены "паблики", замаскированные под городские, и там при помощи вбросов ботами провоцируется недовольство. Недооценивать угрозу деструктивного влияния было бы ошибкой, особенно в предвыборный год, а также учитывая специфику ситуации Крыма», — считает Степанов.
Журналист при этом добавил, что часть крымских экспертов, критикующих деятельность местных чиновников, уже объявили об отказе давать интервью структурам «Радио Свобода» и прочих антироссийских СМИ, которые используют их высказывания в подрывной деятельности.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.