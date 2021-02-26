Война за «Северный поток — 2» приближается к финалу, однако никаких существенных проблем газопроводу создать так и не смогли, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью Украина.ру 24 февраля

Ранее компания-участник «Северного потока — 2» Wintershall Dea сообщила, что уже инвестировала 730 млн евро в проект и прекращает его финансирование из-за угрозы американских санкций.

«Мы находимся в финальной фазе войны вокруг этого проекта, но я не склонен драматизировать ситуацию. Все, что происходит, было предсказуемо и пока летальных проблем проекту не создает», заявил эксперт.

Политическое значение «Северного потока — 2» Интервью Симонова можно прочитать на сайте Украина.ру.

12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.