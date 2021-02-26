Нынешний президент США Джо Байден и его сын Хантер ограбили Украину на многие миллионы долларов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Джо Байден заявил, что «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США».

«Скорее всего, администрация Байдена будет по-прежнему натравливать Украину на остальную Россию. Попутно возобновит ограбление Украины. Отец и сын Байдены награбили многие миллионы в свои собственные карманы. По сравнению с десятками и сотнями миллионами долларов, доставшимися западному бизнесу в целом, это еще сущие мелочи», — считает Анатолий Вассерман.

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк здесь.

В администрации Барака Обамы нынешний хозяин Белого дома Джо Байден курировал украинское направление. Его сын Хантер оказался замешан в коррупционный скандал с украинской газодобывающей компанией Burisma, где он занимал пост в совете директоров.