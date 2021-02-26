Эксперт, в частности, отметил, что из-за санкций в Крым не заходят крупные торговые сети, нет конкуренции, а потому высокие цены. Также на полуострове нет официальных автосалонов, поэтому владельцы иномарок ездят в Краснодар для прохождения планового техобслуживания, перечислил он.
Кроме того, по его словам, местные спортивные команды лишены возможности участвовать в крупных соревнованиях, и из Крыма невозможно улететь напрямую за границу — например, чтобы добраться в соседнюю Турцию, нужно сначала лететь в Москву или Ростов.
«До пандемии, чтобы открыть визу в ЕС, крымчанам предлагалось воспользоваться услугами фирм, которые обещали «решить вопрос» за дополнительные 700 евро. Крымским морякам трудно уйти в рейс с российскими документами — приходится делать украинские в Херсоне. Более того, как мы знаем из рапортов СБУ, украинские безвизовые паспорта любят получать не только простые смертные, но и крымские чиновники, которые упорно пересекают границу, даже зная об угрозе ареста», — подчеркнул Степанов.
Но в целом, если говорить о блокаде, то, разрушив связи, Киев сам приблизил момент отдаления полуострова, добавил журналист.
И если в первые годы у крымчан «болело» по поводу происходящего на Украине, то сейчас все меньше желающих читать о том, как ежедневно украинцы «пробивают» новое дно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.