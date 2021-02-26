Утверждения о том, что блокада со стороны Украины и западные санкции для Крыма нипочем, — это бравада. Об этом рассказал главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Степанов: У Киева не было задачи удержать Крым и нет сейчас - вернуть © скриншот "СБУ - Спілка Блогерів України"

Кроме того, по его словам, местные спортивные команды лишены возможности участвовать в крупных соревнованиях, и из Крыма невозможно улететь напрямую за границу — например, чтобы добраться в соседнюю Турцию, нужно сначала лететь в Москву или Ростов.

«До пандемии, чтобы открыть визу в ЕС, крымчанам предлагалось воспользоваться услугами фирм, которые обещали «решить вопрос» за дополнительные 700 евро. Крымским морякам трудно уйти в рейс с российскими документами — приходится делать украинские в Херсоне. Более того, как мы знаем из рапортов СБУ, украинские безвизовые паспорта любят получать не только простые смертные, но и крымские чиновники, которые упорно пересекают границу, даже зная об угрозе ареста», — подчеркнул Степанов.

Но в целом, если говорить о блокаде, то, разрушив связи, Киев сам приблизил момент отдаления полуострова, добавил журналист.

И если в первые годы у крымчан «болело» по поводу происходящего на Украине, то сейчас все меньше желающих читать о том, как ежедневно украинцы «пробивают» новое дно, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.