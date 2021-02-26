Ранее компания-участник «Северного потока — 2» Wintershall Dea сообщила, что уже инвестировала 730 млн евро в проект и прекращает его финансирование из-за угрозы американских санкций.
«По моим оценкам, финальный платеж около 150 млн евро они не успели внести», — сказал Симонов.
Он пояснил, что, если предположить, что 730 млн евро, которые вложила компания Wintershall Dea, это примерно та сумма, которую вложили и другие европейские участники «Северного потока — 2», и умножить на два, так как на них приходилось 50% всего проекта, то получается, что на текущий момент общие инвестиции в проект уже составили 7 млрд 300 млн евро.
При этом ранее озвученная инвестиционная оценка стоимости газопровода составляла 9 млрд евро.
«Можно подсчитать, что участники проекта порядка 750 млн евро недовнесут», — отметил эксперт.
Он высказал мнение, что это финансирование ляжет на плечи компании Nord Stream 2 AG, а «Газпром» проведет выпуск еврооблигаций и легко эту проблему решит.
Интервью Симонова можно прочитать на сайте Украина.ру.