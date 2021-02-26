Европейские компании, входящие в проект «Северный поток — 2», могли недовнести инвестиций на сумму 750 млн евро, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью Украина.ру 24 февраля

Ранее компания-участник «Северного потока — 2» Wintershall Dea сообщила, что уже инвестировала 730 млн евро в проект и прекращает его финансирование из-за угрозы американских санкций.

«По моим оценкам, финальный платеж около 150 млн евро они не успели внести», — сказал Симонов.

Политическое значение «Северного потока — 2»

При этом ранее озвученная инвестиционная оценка стоимости газопровода составляла 9 млрд евро.

«Можно подсчитать, что участники проекта порядка 750 млн евро недовнесут», — отметил эксперт.

Он высказал мнение, что это финансирование ляжет на плечи компании Nord Stream 2 AG, а «Газпром» проведет выпуск еврооблигаций и легко эту проблему решит.

Интервью Симонова можно прочитать на сайте Украина.ру.