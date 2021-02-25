Правоохранительные органы проводят следственные действия по адресу офиса «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) на улице Шота Руставели в Киеве. Об этом 25 февраля в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» сообщил депутат Верховной Рады от этой партии Илья Кива

«Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы — За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь"», — заявил Кива.

В Киеве открыли стрельбу по митингующим — СМИ © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Политика Страны» опубликовал видео приезда на место событий Ильи Кивы. Присутствовавшие там сотрудники полиции объяснили депутату, что транспортное средство может быть причастно к инциденту со стрельбой в Голосеевском районе украинской столицы. На ролике видно, что возле микроавтобуса в окружении силовиков стоят несколько человек в наручниках.

Ранее Telegram-канал Vesti сообщил, что в четверг, 25 февраля в Голосеевском районе Киева на улице Ямская проходил митинг с участием нескольких десятков человек против застройки. В какой-то момент к месту проведения акции подъехал автобус, из которого выбежали неизвестные, произвели несколько выстрелов в воздух, после чего скрылись.

Кто и от кого защищает Медведчука на Украине © 05447.com.ua Виктором Медведчуком.

Позже выступая в эфире канала «112 Украина» Кива подтвердил, что задержанный автобус принадлежит «Шторму», в нем на момент задержания находились 9 сотрудников фирмы. Депутат отметил, что с этой компанией у ОПЗЖ заключен договор на оказание охранных услуг. Он подчеркнул, что сотрудники «Шторма» не имеют отношения к событиям в Голосеевском районе. Оппозиционер связал данные действия полиции с давлением на «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Согласно официальному сообщению на сайте Нацполиции, по делу о сегодняшней стрельбе в Киеве задержаны в ходе спецоперации две машины, одна из которой непосредственно в Киеве, а другая в Киевской области. Заведено дело о хулиганстве, с задержанными проводятся процессуальные действия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о введении санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. До этого санкции были введены против депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака, а также закрыты принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne.