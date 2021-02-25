«Как сообщают наши инсайдеры, в рамках громкого "дела Семинского" были проведены следственные действия в помещениях, связанных с Ринатом Ахметовым или его компаниями», — написал Лещенко.
Ему неизвестно, были это обыски или выемки документов.
Также, по словам Лещенко наложен арест на 25 процентов акций компании «Нафтогаздобыча», которые принадлежат Рудьковскому. Остальные акции принадлежат Ринату Ахметову.
По его данным, Офис генпрокурора Украины обвинил в похищении депутата от «Слуги народа» Олега Семинского экс-министра транспорта Николая Рудьковского, которого назвал организатором похищения, а также его помощника Степан Деркач и трех криминальных авторитетов, известных по кличкам "Молдован", "Салват" и «Длинный».
Фамилия последнего якобы Мельник, и ему удалось скрыться от украинских силовиков.