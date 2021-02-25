Экс-депутат Верховной Рады, член Наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что в помещениях компаний лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова прошли обыски

«Как сообщают наши инсайдеры, в рамках громкого "дела Семинского" были проведены следственные действия в помещениях, связанных с Ринатом Ахметовым или его компаниями», — написал Лещенко.

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Также, по словам Лещенко наложен арест на 25 процентов акций компании «Нафтогаздобыча», которые принадлежат Рудьковскому. Остальные акции принадлежат Ринату Ахметову.

По его данным, Офис генпрокурора Украины обвинил в похищении депутата от «Слуги народа» Олега Семинского экс-министра транспорта Николая Рудьковского, которого назвал организатором похищения, а также его помощника Степан Деркач и трех криминальных авторитетов, известных по кличкам "Молдован", "Салват" и «Длинный».

Фамилия последнего якобы Мельник, и ему удалось скрыться от украинских силовиков.