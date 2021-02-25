Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не согласовывал покупку телеканала «Прямой» бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщило информагентство «Украинские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства

Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко © president.gov.ua Владимира Макеенко, не уточнив, во сколько ему обошлось это приобретение.

«Комитетом не рассматривались заявления о предоставлении разрешения на концентрацию касательно приобретения субъектами хозяйствования или физическими лицами телеканала "Прямой"», — цитирует информагентство слова представителя АМКУ.

Заявление о покупке телеканала не поступало в Антимонопольный комитет, отметили в ведомстве.

Как уточняют «Украинские новости», согласно законодательству, Порошенко должны оштрафовать за совершение такого рода сделки без одобрения АМКУ.