18 февраля Порошенко заявил, что купил телеканал «Прямой» у экс-депутата Верховной Рады Владимира Макеенко, не уточнив, во сколько ему обошлось это приобретение.
«Комитетом не рассматривались заявления о предоставлении разрешения на концентрацию касательно приобретения субъектами хозяйствования или физическими лицами телеканала "Прямой"», — цитирует информагентство слова представителя АМКУ.
Заявление о покупке телеканала не поступало в Антимонопольный комитет, отметили в ведомстве.
Как уточняют «Украинские новости», согласно законодательству, Порошенко должны оштрафовать за совершение такого рода сделки без одобрения АМКУ.