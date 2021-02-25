Когда делегаты Всебелорусского народного собрания не поддержали идею объявить амнистию для политзаключенных, это вызвало жесткий ответ противников режима. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев рассказал, что сделает Лукашенко, если будущие выборы пройдут не так, как надо ему © president.gov.by

Суздальцев также отметил, что президент Александр Лукашенко оказался заложником силовиков, поскольку он сам понимает, что проиграл на выборах, и теперь только они обеспечивают ему власть.

Понятно, что никаких расследований убийств и пыток, которые совершались во время разгона акций протестов, не будет, — любое расследование вызовет мятеж силовиков, и Лукашенко будет смещен, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.