«Когда было высказано предложение объявить амнистию политзаключенным, собрание его, мягко говоря, не поддержало — подход карательный. Это вызвало очень жесткий ответ противников режима, которые напомнили делегатам, что они знают их, их семьи и, естественно, в недалеком будущем их тоже призовут к ответу. Это очень плохо, это усиленное сползание общества к гражданской войне», — указал эксперт.
Суздальцев также отметил, что президент Александр Лукашенко оказался заложником силовиков, поскольку он сам понимает, что проиграл на выборах, и теперь только они обеспечивают ему власть.
Понятно, что никаких расследований убийств и пыток, которые совершались во время разгона акций протестов, не будет, — любое расследование вызовет мятеж силовиков, и Лукашенко будет смещен, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.