Если после политических реформ в Белоруссии выборы все-таки состоятся, но в результате их будет избран не тот человек, то в права может вступить Всебелорусское народное собрание, состоящее из сторонников Александра Лукашенко. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Лукашенко приехал в Сочи за деньгами © Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что ВНС может получить статус массового правительства, а править будет, соответственно, председатель такого собрания, причем совсем необязательно, что им будет именно Лукашенко.

«Скорее всего, вернутся к формуле 2017 года, когда Лукашенко первым заговорил об изменении конституции в контексте преемственности, то есть удержания власти. Тогда к президентству он готовил старшего сына. И когда он выступал на собрании, он сказал: вы снова выберете Лукашенко. Но не уточнил какого. Это такой вариант монархии», — пояснил Суздальцев.

Политолог добавил, что сам факт придания ВНС статуса конституционного органа разбалансирует остатки конституционности и может привести к гражданской войне.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.