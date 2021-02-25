Решение суда заблокировать на территории Украины более 400 сайтов, в том числе РБК, LiveJournal, сервис GitHub и портал «Банки.ру», является незаконным. Об этом «РБК Украина» заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко

Ранее сообщалось, гражданин Александр Пан, по иску которого были запрещены 426 сайтов, в том числе принадлежащий американской компании Microsoft GitHub, может быть причастен к многочисленным случаям мошенничества.

«Мы считаем это решение (о запрете — ред.) абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором», — приводит слова замминистра РБК Украина.

По словам Геращенко, заявление в суд подал «некий гражданин», который утверждал, что на этих сайтах размещается порочащая его информация. В результате судья решил наложить блокировку на 426 сайтов, посчитав их «орудием преступления», сказал Геращенко.

в интернете и соцсетях достаточно много информации об основателе Spang Capital Александре Пане.

В частности, сообщается, что он ранее имел фамилию Прочухан и был причастен к разного рода финансовым пирамидам.

Приводятся скриншоты сайта черкасского отделения МММ-2011, где Пан Прочухан обозначен как «сотник», вовлекший в мошенническую схему 4000 человек.

Утверждается, что после очередного краха МММ Прочухан в Киеве сменил фамилию и снова занялся организацией мошеннических схем, однако из-за широкого распространения информации о его деятельности заработки Пана Прочухана упали.

Как отмечается, следствием этого и стали его иски с требованием удалить «порочащую его информацию».